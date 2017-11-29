Хамес, получивший сотрясение мозга, приступил к тренировкам

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Хамес Родригес получил травму в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:2). Колумбийский футболист был заменён на 46-й минуте после столкновения с защитником соперника Тони Янчке, а врачи диагностировали у Родригеса сотрясение мозга.

Сообщалось, что полузащитник пропустит ближайшие тренировки, но врачи сумели поставить игрока на ноги в кратчайшие сроки. Следующий матч в чемпионате Германии «Бавария» проведёт 2 декабря против «Ганновера-96». Начало – в 17:30 мск.

Фото с тренировки можно посмотреть на странице «Баварии» в «Твиттере».