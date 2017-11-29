В Грозном в поддержку «Ахмата» состоялся благотворительный матч «За право победить!», в котором встретились команды академии футбола «Рамзан» и сборной России по футболу среди ампутантов.



Несмотря на то что встреча была благотворительной, игра получилась интригующей и очень интересной. Игроки обеих команд показывали мастерство владения мячом, демонстрировали красивый, профессиональный футбол. Соперники были достойны друг друга, но команда футбольной академии «Рамзан» победила со счётом 6:2.



Отметим, что «Ахмат» и сборная России по футболу среди ампутантов участвуют во Всероссийском благотворительном конкурсе-голосовании «Чемпионат Доброй Воли—2017", организатором которого выступает благотворительный фонд «Милосердие» в рамках проекта фонда «Путь добра — Российский спорт детям».



По его итогам будут определены и представлены к награждению орденом «Слава России» 10 лучших участников и партнеров «Чемпионата Доброй воли—2017».

В Грозном состоялся благотворительный матч «За право победить!»