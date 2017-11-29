«Спартак» оштрафован на 25 тыс. рублей за баннер «Юрий Буданов – русский герой»

«Спартак» был оштрафован на 25 тыс. рублей за баннер «Юрий Буданов – русский герой», который болельщики вывесили во время матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:1). Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

«По матчу «Спартак» — «Зенит», за скандирование нецензурных выражений болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. За использование пиротехники болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Также за демонстрацию болельщиками «Спартака» несогласованного баннера «Юрий Буданов – русский герой» клуб оштрафован на 25 тыс. рублей. Болельщики «Спартака» сожгли шарф «Зенита», за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.