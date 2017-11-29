Кержаков и Десайи стали послами фестиваля болельщиков ФИФА в России

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков и экс-футболист сборной Франции Марсель Десайи стали послами фестиваля болельщиков ФИФА в России.

Фестиваль болельщиков ФИФА станет неотъемлемой частью чемпионата мира в России, а его площадки – местами для встреч российских любителей футбола с болельщиками из других стран.

Матчи чемпионата мира в следующем году пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге. Жеребьёвка финальной стадии турнира состоится 1 декабря.

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