КДК попросил Мутко возбудить дело в отношении президента «Анжи»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратился к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой возбудить дело в отношении президента «Анжи» Османа Кадиева, который в перерыве матча 18-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:2) нецензурно оскорблял судью матча Михаила Вилкова.

«По матчу «Ростов» – «Анжи»: болельщики «Ростова» скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

В рапорте делегата матча указано, что в перерыве матча президент «Анжи» Кадиев нецензурно оскорблял судью матча. Также исполнительный директор «Анжи» Стипиди заходил в судейскую и в агрессивной и нецензурной форме оскорблял судью.

И Кадиев, и Стипиди не включены в заявку матча, но являются официальными лицами матча. КДК направил письмо президенту РФС Виталию Мутко, чтобы он возбудил дело в комитете по этике.

Нами была исследована видеозапись, возле судейской не было ни одного представителя охраны. За необеспечение безопасности на стадионе КДК оштрафовал «Ростов» на 250 тысяч рублей и обязал футбольный клуб «Ростов» провести один домашний матч на нейтральном стадионе в другом городе условно.

Испытательный срок до окончания чемпионата-2017/18», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.