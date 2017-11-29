Долина и Алсу выступят на церемонии жеребьёвки ЧМ-2018

Российские певицы Лариса Долина и Алсу выступят на церемонии финальной жеребьёвки ЧМ-2018 с песнями, написанными специально для мероприятия, сообщил режиссёр-постановщик шоу жеребьёвки Феликс Михайлов.



«Мы продолжим тему мечты, которую начали на жеребьёвке отборочного цикла чемпионата мира в Санкт-Петербурге. Мы презентуем две новые песни, написанные для церемонии. Одну исполнит Лариса Долина, будет выступать ансамбль Игоря Моисеева. Другую споёт Алсу», — приводит слова Михайлова Welcome2018.



Алсу отметила, что аккомпанировать ей будет гитарист-виртуоз Нуно Беттанкур.



Жеребьёвка состоится 1 декабря в Москве в Государственном Кремлёвском дворце.

Репетиция жеребьёвки ЧМ-2018. Матч-открытие турнира: Россия — Англия