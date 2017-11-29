Ведущим шоу жеребьёвки ЧМ-2018 станет Ургант

Популярный телеведущий и шоумен Иван Ургант станет ведущим шоу финальной жеребьёвки ЧМ-2018. Она состоится 1 декабря в Государственном Кремлёвском дворце. Трансляция церемонии начнётся на Первом канале в 18:00 мск.

«Конечно, мы продолжаем начатую нами ещё на предварительной жеребьёвке тему мечты и в этой церемонии – мечты о полёте, мечты быть сильным и победить. Мечта ребёнка станет реальностью, когда он пройдёт путь от подростка до легенды мирового футбола. Так, в одном из эпизодов шоу он встретит великих футболистов прошлого: Льва Яшина, Пеле, Диего Марадону. Суперзвёзды футбола на сцене и в зрительном зале, а также звёзды эстрады, джаза и оперы во время шоу подтвердят наш слоган «Смотри, как сойдутся звёзды», — отметил режиссер шоу Феликс Михайлов.