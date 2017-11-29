Воспитанники детских домов бесплатно посетят матч «Зенита» с «Уралом» в 19-м туре РФПЛ. Более 500 детей побывают на стадионе «Санкт-Петербург» по приглашению сине-бело-голубых.

«На заключительную домашнюю игру года отправятся воспитанники детских домов, школ-интернатов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все они смогут увидеть не только матч, но и посетят праздничный новогодний «Фан-Променад».



Стадион «Санкт-Петербург» примет главный праздник детства 2 декабря. Все болельщики в возрасте до 12 лет могут получить билет на встречу бесплатно», — информирует сайт клуба.