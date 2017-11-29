Иванович доставил пиццу болельщикам «Зенита» в рамках благотворительной акции

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович выполнил обещание, данное в рамках проекта «Давай-давай!». По его условиям Иванович согласился на один час стать доставщиком пиццы и привезти её одному из клиентов. Средства для лечения Вани Ковалёва были собраны за две недели, и 29 ноября после дневной тренировки защитник забрал заказ.



Неделю назад в клубных соцсетях был объявлен конкурс, по условиям которого болельщикам было необходимо оформить заказ пиццы «Зенит» и записать видеоролик с объяснением, почему Иванович должен был приехать именно к ним. Самым оригинальным стало видеопослание семьи Николаевых. После прохождения инструктажа Иванович вместе с пиццами «Зенит» отправился в гости к болельщикам.



«Необычная профессия для меня, но мне понравилось. Забрал пиццу, приехал в гости к такой классной семье. Мы поговорили и обменялись пожеланиями. Всегда рад помогать и участвовать в благотворительных проектах. Это очень важно, и мы, спортсмены, как и все люди, должны стараться и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», — сказал игрок.

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