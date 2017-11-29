Ткачёв: сейчас это тот «Спартак», каким он и должен быть

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 19-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча состоится 1 декабря.

«Смотрел игру «Спартака» в последнем туре. Хорошая игра, хорошие скорости. Сейчас это тот «Спартак», каким он и должен быть. Мы забыли свою игру с «Тосно», сосредоточились на подготовке к матчу. При своих болельщиках и на своём стадионе мы будем играть на победу.



Всегда хочется по максимуму показывать свою игру не только со «Спартаком», но и с «Зенитом», «Локомотивом». В команде сейчас хорошее настроение, мы хотим показать, что тоже умеем играть в футбол. Сделаем всё для победы, — цитирует игрока сайт туляков.