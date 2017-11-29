В. Денисов: когда «Локомотив» летел из Хабаровска, кашляли все

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился впечатлениями от поездки в Хабаровск, где московский клуб 27 ноября со счётом 2:1 обыграл местный «СКА-Хабаровск» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.

«Когда летели из Хабаровска, кашляли все. Играть в шарфе полевым игрокам по регламенту нельзя. Спросил у Фарфана про то, каково ему играть на морозе, он сказал: «Первый раз в жизни такое у меня!» Учитывая, что мы играем в России, где не все регионы могут похвастаться тёплым климатом, даже в Москве в конце декабря холодно. У природы нет такого понятия, как расписание, мол, надо чуть подкрутить — и будет легко. Зима есть зима — и она близко.

Не обращали внимания на другие команды, в первую очередь смотрим на себя, зависим от своего результата. Главное — взять свои три очка, а остальные пусть разбираются сами. Всё равно впереди очные встречи с прямыми конкурентами. О результате матча «Спартак» — «Зенит» нам сообщил капитан корабля. Когда приземлились, все сразу стали смотреть моменты, голы. Мне интересно было последить за ходом матча, как всё развивалось", — передает слова игрока корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.