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Экс-помощник Луческу близок к назначению на пост наставника сборной Молдавии

Футбол

Александр Спиридон, который занимал пост ассистента Мирчи Луческу во время совместной работы в «Зените», близок к тому, чтобы возглавить сборную Молдавии.

По информации NM, нынешний наставник молдавской сборной Игорь Добровольский практически гарантированно покинет пост. Он может вернуться в молдавский чемпионат и возглавить бельцкую «Зарю», которая провалила нынешний сезон и осталась без еврокубков.

На прошлой неделе состоялась встреча президента Федерации футбола Молдовы Павла Чебану и Александра Спиридона. Молдавская федерация, судя по всему, уже определилась с тем, кто будет новым тренером сборной.

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