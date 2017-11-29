В. Денисов: буду рад, если всё пройдёт так же, как у «Спартака» в прошлом сезоне

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов ответил на вопрос о чемпионской гонке в российской Премьер-Лиге.



«Надо просто молчать и просто делать свою работу, где-то прибавить. Считаю, что до последних двух-трёх туров вопрос о том, кто будет чемпионом, не должен подниматься. В середине сезона об этом только какие-то экстрасенсы могут знать. Я на эту тему не думаю. Когда меня об этом спрашивают, мне становится смешно. «Локомотив» ещё не чемпион.

Нас сравнивают со «Спартаком» прошлого сезона? Если всё пройдёт так же, как у них, я буду только рад этому. Я игрок «Локомотива». Давайте говорить об этом. О других командах стоит спрашивать людей, которые там играют.

С возвращением Чорлуки конкуренция среди центральных защитников повысится. Длиннее будет скамейка запасных. Хочется, чтобы он как можно скорее вернулся после тяжёлой травмы", — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.