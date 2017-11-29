Кьеллини: в «Ювентусе» победы — это почти обязательство

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини отметил, что победы являются для игроков туринского клуба профессиональным долгом.

«В „Ювентусе“ победы — это почти обязательство. Когда выигрываешь, то чувствуешь, что выполняешь свой долг. Чтобы оставаться в «Ювентусе» в течение многих лет, нужно быть человеком определёённого типа и работать со страстью и желанием каждый день.



Футболисты всегда надеются не проиграть, но правда в том, что поражение часто даёт правильные стимулы и помогает сосредоточиться на итоговой победе в турнире», — приводит слова Кьеллини Football Italia.