Болельщица «Страсбурга» умерла во время матча

Болельщица «Страсбурга» скончалась во время матча 15-го тура чемпионата Франции с «Каном», сообщает Les Dernières Nouvelles d’Alsace.



У 60-летней женщины, находившейся на стадионе «Стад де ла Мено», случился сердечный приступ. Ей попытались оказать первую помощь стюарды и пожарные, но она умерла на месте.



Поединок между «Страсбургом» и «Каном» состоялся во вторник, 28 ноября, и завершился со счётом 0:0. Турнирная таблица чемпионата Франции доступна на «Чемпионате».

Фотографию трибуны можно посмотреть в «Твиттере».