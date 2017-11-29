Эмери: слухи об уходе Пасторе из «ПСЖ» — это нормально

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника парижан Хавьера Пасторе в другой клуб в зимнее трансферное окно.

«Обсуждение таких слухов, как возможный уход Пасторе, является нормальной вещью для мира футбола. Играют какие-либо футболисты „ПСЖ“ или нет, они всё равно остаются отличными игроками, а в сегодняшнем мире всегда появляется много информации о трансферах и переходах.



Однако самое главное для меня — подготовка к нашим ближайшим играм в среду и субботу», — сказал тренер на пресс-конференции.