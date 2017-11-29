Левандовски убеждён, что в нынешних травмах игроков «Баварии» виноват Анчелотти

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски дал понять, что считает бывшего наставника команды Карло Анчелотти главным виновником череды мышечных травм игроков мюнхенцев. Итальянский специалист был уволен два месяца назад.



«Когда игроки одной команды получают множество мышечных травм, то следует смотреть не на последние несколько недель, а на то, что было два-три месяца назад. Наверняка причина находится там. Если ты тренируешься слишком мало времени, то вынужден заниматься индивидуально», — приводит слова Левандовского Sport Bild.

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