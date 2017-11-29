Венгер: Газидис не имеет никакого отношения к трансферам «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что исполнительный директор лондонского клуба Иван Газидис не имеет отношения к трансферной работе.

«Иван не имеет никакого отношения к покупке игроков. Сегодня у нас есть определённая структура, в рамках которой мы и работаем. У Мислинтата большой международный опыт, поэтому мы решили назначить его главным по селекции.



Я знаю всех наших сотрудников из Европы. Я знаю их всех, потому что я был в игре ещё до них», — сказал Венгер журналистам.

Ранее «Арсенал» объявил о назначении Свена Мислинтата новым главой селекционной службы клуба.