Бенитес: «Вест Бромвич» испугался, когда «Ньюкасл» отыгрался с 0:2

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес прокомментировал ничью в выездном матче 14-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (2:2).

«Это была очень хорошая реакция команды на два пропущенных мяча. Игроки отдавали все силы и пытались вернуться в игру. Мы пропустили гол в первом тайме, которого можно было избежать, но реакция команды была очень хорошей.



После того как мы забили первый гол, соперник оказался под давлением, и мы перевернули ход матча. Второй мяч дал нам уверенность, а соперники немного испугались. Мы заслужили как минимум ничью, но из-за проблем с реализацией не сумели победить», — цитирует тренера Sky Sports.