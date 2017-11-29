Роналду: какие сборные достанутся Португалии на ЧМ-2018, тех надо будет обыграть

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметил, что не переживает по поводу предстоящей 1 декабря жеребьёвки ЧМ-2018.



«Я совершенно спокоен, так как знаю, что все группы будут достаточно сбалансированными, хоть некоторые команды и выделяются на фоне других. Я спокоен, так как знаю, что к началу турнира наша команда будет в полной готовности. Какие сборные нам достанутся, тех нам нужно будет обыграть. Всё как обычно», — приводит слова Роналду пресс-служба ФИФА.

Ведущим шоу финальной жеребьёвки ЧМ-2018 будет Иван Ургант.