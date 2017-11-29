Куртуа: в начале сезона «Челси» пропустил слишком много необязательных голов

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от домашнего матча 14-го тура АПЛ с «Суонси Сити» (29 ноября).

«Сейчас у нас нет матчей с топ-командами, мы их уже сыграли, но это по-прежнему тот отрезок в АПЛ, когда, если хочешь быть наверху, необходимо побеждать. Возможно, «Суонси» не хватает очков, но они провели хороший выездной матч с «Арсеналом», а также с «Тоттенхэмом», что показывает, что большим командам тяжело их обыграть на своём поле. Я помню наш домашний матч в прошлом сезоне, а также выездную игру. По моему опыту, матчи с «Суонси» всегда получались сложными, так что я уверен, что это будет ещё один такой матч. Необходимо быть сконцентрированными все 90 минут, и если мы сделаем это так, как в игре с «Вест Бромвичем», то проведём хороший матч.

Мы хорошо играли и одерживали хорошие победы. В обороне мы выглядели надёжнее и оборонялись как единая команда. В первый месяц или два мы пропустили слишком много необязательных голов, но эта проблема решилась, и мы продемонстрировали, что параллельные выступления в Лиге чемпионов не влияют на это, потому что теперь мы хорошо выступаем в чемпионате, и нам предстоит важный месяц в АПЛ", — сказал игрок.