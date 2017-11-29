Колобков обсудил с послом Аргентины в РФ подготовку к ЧМ-2018

В Минспорте России состоялась встреча главы ведомства Павла Колобкова с чрезвычайным и полномочным послом Аргентины в Российской Федерации Рикардо Эрнесто Лагорио. Основной темой беседы стала подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года.



«Вот уже 1 декабря в Москве в Государственном Кремлёвском дворце состоится важнейшее событие – жеребьёвка финальной части чемпионата мира. Непосредственно во время проведения турнира сборная Аргентины разместится на подмосковной базе ГУОР «Бронницы», где в настоящее время с учётом пожеланий аргентинской команды создаются необходимые условия для проживания и тренировок футболистов», — сказал Колобков.



Глава Минспорта России рассказал, что ежедневно осуществляется мониторинг стадионов и спортивных объектов мундиаля. Он подчеркнул, что большое внимание уделяется вопросам безопасности, а для удобства болельщиков предусмотрены специальные FAN-ID, которые являются документом (замещающим визу) и используются ими для перемещения между городами и странами.



В свою очередь посол выразил уверенность, что чемпионат мира в России пройдёт на высочайшем уровне с принятием всех необходимых мер безопасности. Министр пожелал аргентинской стороне успеха в проведении III летних юношеских Олимпийских игр в 2018 году. Рикардо Эрнесто Лагорио поблагодарил Павла Колобкова за встречу и выразил восхищение его спортивными достижениями в фехтовании.



В завершение стороны высказались за дальнейшее развитие сотрудничества в спортивной сфере.

Ведущим шоу жеребьёвки ЧМ-2018 станет Ургант