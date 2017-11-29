Пюэль: победа над «Тоттенхэмом» — это всего один матч, но очень многообещающий

Главный тренер «Лестер Сити» Клод Пюэль прокомментировал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Это большая победа при фантастической игре. Голы Джейми Варди и Рияда Мареза были фантастическими и существенно изменили характер игры.



Во втором тайме было сложнее, но мы победили. Это была очень хорошая игра, очень важно продолжить упорную работу на тренировках. Это всего лишь одна игра, но она очень многообещающая», — сказал он в эфире Sky Sports.