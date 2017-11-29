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«Сассуоло» вышел в 1/8 финала Кубка Италии, обыграв «Бари»

Футбол

«Сассуоло» одержал победу над «Бари» в домашнем матче 4-го раунда Кубка Италии и пробился в следующую стадию турнира.

Поединок проходил в упорной борьбе. «Сассуоло» вышел вперёд на 34-й минуте благодаря результативному удару нападающего Диего Фальчинелли. На 64-й минуте форвард «Бари» Нене с пенальти восстановил равновесие на табло. А в самом конце встречи команда Кристиана Букки смогла склонить чашу весов в свою пользу — отличился Маттео Политано.

В 1/8 финала Кубка Италии «Сассуоло» сыграет с «Аталантой».

Кубок Италии. 4-й раунд
29 ноября 2017, среда. 17:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
2 : 1
Бари
Бари
1:0 – Фальчинелли – 34, 1:1 – Нене – 64 (пен), 2:1 – Политано – 90+3
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