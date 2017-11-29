«Сассуоло» вышел в 1/8 финала Кубка Италии, обыграв «Бари»

«Сассуоло» одержал победу над «Бари» в домашнем матче 4-го раунда Кубка Италии и пробился в следующую стадию турнира.



Поединок проходил в упорной борьбе. «Сассуоло» вышел вперёд на 34-й минуте благодаря результативному удару нападающего Диего Фальчинелли. На 64-й минуте форвард «Бари» Нене с пенальти восстановил равновесие на табло. А в самом конце встречи команда Кристиана Букки смогла склонить чашу весов в свою пользу — отличился Маттео Политано.



В 1/8 финала Кубка Италии «Сассуоло» сыграет с «Аталантой».