Зелиньски: «Наполи» хочет победить «Ювентус», чтобы приблизиться к мечте

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски поделился ожиданиями от матча 15-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус», который состоится 1 декабря. Начало – в 22:45 мск.

«Будет красивая и интересная игра, мы надеемся выиграть. Это будет особый вызов. Мы хотим отдать все силы и победить, чтобы приблизиться к мечте.



Если победим, у нас будет солидное преимущество над «Ювентусом» в турнирной таблице, но игра не будет решающей, потому что впереди много матчей. Даже если мы выиграем у «Юве», они не выпадут из гонки за скудетто и будут биться до конца сезона, потому что у них отличная команда», — сказал игрок в эфире Premium Sport.