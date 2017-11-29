Санетти: Аргентина ниже Германии и Бразилии, но ЧМ может стать для нас успешным

Бывший футболист сборной Аргентины Хавьер Санетти оценил шансы национальной команды на победу на ЧМ-2018.



«Аргентина находится на ступеньку ниже Германии и Бразилии, которые лучше сыгранны. Но у нас отличные мастера, и, если они будут усердно работать вплоть до поездки в Россию, ЧМ-2018 может стать успешным для Аргентины. Это будет непросто, но аргентинцы всегда отличались бойцовским характером, а на чемпионате мира такие качества имеют особое значение.



Месси – невероятный футболист. Но исход матча всё же решает команда. На мировом первенстве важны и те 11 игроков, которые выходят на поле, и все, кто остаётся за его пределами. Но мы знаем, что Месси может в любой момент придумать что-то такое, что внесёт перелом и перевернёт ход встречи. Однако Сампаоли нужно работать над поиском альтернативных вариантов», — приводит слова Санетти пресс-служба ФИФА.

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