Источник: Смолов вошёл в шорт-лист «Реала»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов попал в сферу интересов «Реала». Игрок вошел в шорт-лист мадридцев вместе с Мауро Икарди («Интер»), Алексисом Санчесом («Арсенал») и Тимо Вернером («РБ Лейпциг»), утверждает Marca.

Отмечается, что шансы Смолова невелики из-за необходимости адаптироваться к новым стране и лиге. Основным кандидатом считается Икарди.

Смолов выступает за «Краснодар» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах РФПЛ, забил 9 голов и отметился тремя результативными передачами.