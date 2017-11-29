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Иранские фанаты призвали Командную провести жеребьёвку ЧМ-2018 в скромном платье

Футбол

Болельщики сборной Ирана встревожились новостью, что процедуру жеребьёвки ЧМ-2018 проведёт Мария Командная. Они опасаются, что национальное телевидение не покажет церемонию, если наряд россиянки будет чересчур откровенным.

Под сообщениями Марии в «Инстаграме» появились сотни просьб иранских болельщиков одеться скромнее. Дело в том, что из-за строгих предписаний ислама иранское телевидение регулярно прерывает вещание, когда в кадре появляется слишком легко одетая женщина.

Церемония жеребьёвки состоится 1 декабря.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Командной.

Ведущим шоу жеребьёвки ЧМ-2018 станет Ургант
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