FARE разрабатывает для фанатов-геев руководство по поведению на ЧМ-2018

Офицер FARE по развитию в Восточной Европе Павел Клименко рассказал, что организация готовит гид по поведению на чемпионате мира для сексуальных и этнических меньшинств.



«FARE разрабатывает руководство по чемпионату мира в России для представителей меньшинств. Он фокусируется на многообразии российского государства, местах и активностях для представителей меньшинств, которые планируют посетить Россию во время ЧМ. Это касается как представителей различных рас, так и представителей ЛГБТ. Суть в том, чтобы не только продемонстрировать всё многообразие России, но и рассказать о возможных проблемах, с которыми меньшинства и общество могут столкнуться, — например «Закон о запрете гей-пропаганды», — сообщил Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Геям посоветовали не держаться за руки в российских городах, принимающих ЧМ-2018