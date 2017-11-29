Венгер: не исключаю, что Чех повторит путь ван дер Сара

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что 35-летний вратарь Петр Чех может последовать примеру экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван дер Сара, завершившего карьеру в 40 лет.

«Чех становится старше, как и все мы. Но, думаю, сейчас он сильнее, чем когда-либо прежде. Он уделяет большое внимание подготовке, он стал стройнее, чем раньше. Он выигрывает от всего этого.



Помню ван дер Сара из «Манчестер Юнайтед» и сравниваю их: оба умны, имеют похожие габариты и высочайший уровень мастерства. Ван дер Сар ушел, потому что решил закончить с футболом, хотя в „Юнайтед“ хотели, чтобы он остался еще на один год. Не исключаю, что Чех повторит этот путь», — сказал Венгер в интервью Evening Standard.