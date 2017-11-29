Агент: Милевским интересуется «Лудогорец», а также клубы из Турции и Греции

Агент форварда брестского «Динамо» Артема Милевского Александр Панков прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Лудогорца».



«Не буду скрывать, у Артема есть несколько предложений. Конкретизировать имена клубов не буду, но это не только „Лудогорец“, но и клубы из Турции и Греции. Другой вопрос, что у Милевского действует контракт с „Динамо Брест“. Команда выполнила задачи на сезон, Артем всем доволен в Бресте, и нам кажется, что он наконец-то нашел свой клуб.

Сейчас мы не хотим особо что-то рассматривать. Сейчас начался отпуск, так что через две недели посмотрим. Для смены команды нужна конкретика со всех сторон и такая ситуация, которая устроит и «Динамо», и Артема", — цитирует агента SportArena.