Косельни: не думаю о том, что могу закончить карьеру через год или два

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни рассказал о здоровье. У игрока был диагностирован хронический тендинит в обеих ногах, который требует ежедневного ухода.

«Не думаю, что могу закончить карьеру через год или два. Хочу играть за «Арсенал» как можно дольше. Я делаю все необходимое с помощью физиотерапевта, чтобы уменьшить боль.

Знаю, это не самая страшная травма, но каждый день мне нужно быть максимально осторожным. Поэтому пытаюсь изменить что-то. Поменять предматчевую подготовку, менять упражнения. Если это снижает боль, то я счастлив", — цитирует 32-летнего игрока Evening Standard.