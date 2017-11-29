Харт: «Вест Хэму» нужен один классный матч, чтобы обрести уверенность

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, который играет за «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды, отметил, что его команде нужно обрести уверенность.

«Всё довольно просто, Дэвиду Мойесу нужно сплотить игроков, заставить нас играть в одной команде. На мой взгляд, Мойес силен как тренер, он умеет организовывать игру, каждая тренировка должна проходить с максимальной интенсивностью. Просить кого-то тренироваться на 100% несложно, мы просто должны делать свою работу.



В матче с «Лестером» у нас была какая-то искорка, у нас была энергия, и соперник смог добиться только ничьей. Нам нужен один классный матч, чтобы обрести уверенность", — цитирует игрока Evening Standard.