Д. Кузнецов: Смолов не затерялся бы в «Реале»

Бывший футболист сборной России и ряда испанских клубов Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала» к нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову.



«Если разговоры о мадридском «Реале» и Фёдоре Смолове идут, то можно только приветствовать, что российский игрок вошёл в шорт-лист такого клуба. Это же великолепно. Настораживает, что в этом сезоне Смолов не так заметен, потому что игрок уровня «Реала» должен быть стабильным топовым футболистом. Надо смотреть, как Фёдор проявит себя в следующих играх. Если он будет постоянно забивать и вести команду за собой, то разговоры могут превратиться в реальность.



Видимо, скауты действительно отслеживают Смолова. Просто так об интересе говорить не стали бы. А раз отслеживают, значит, считают, что он сможет встроиться в систему «Реала» и подойти под стиль. У них хороший контроль мяча, они не бьют и не пуляют, куда попало. Смолов, как раз и привыкший играть в комбинационный футбол в «Краснодаре», и в «Реале» не затерялся бы», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Представитель Смолова встречался с гендиректором «Реала» на прошлой неделе