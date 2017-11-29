Шнуров — Назарову: мне совсем уж невообразимо переехать и кричать «Спартак»

Известный музыкант и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров ответил актёру театра и кино Дмитрию Назарову. Известный болельщик московского «Спартака» спел песню, которая посвящена победе столичного клуба над «Зенитом». В 18-м туре Российской футбольной Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле обыграл «Зенит» со счётом 3:1.

«Пишет песни мне актёр в авторитете,

Сожалеет, что, мол, я не из Москвы.

В москвичи я никогда не метил,

Что для вас, наверное, увы.

Но Москва, она не из резины,

Хватит Путина с Нагиевым и так,

Мне совсем уж невообразимо

Переехать и кричать «Спартак».

И пускай мной недоволен кто-то,

Один город у одной команды.

Я люблю своё, родимое болото!

За него я надрываю гланды,

В том числе на стадионе вашем,

Летом мы играли «Ленинградом».

Я себя не мыслю проигравшим.

Так что мне увыкать тут не надо», — написал Шнуров в «Инстаграме».