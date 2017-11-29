Шнуров — Назарову: мне совсем уж невообразимо переехать и кричать «Спартак»

Известный музыкант и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров ответил актёру театра и кино Дмитрию Назарову. Известный болельщик московского «Спартака» спел песню, которая посвящена победе столичного клуба над «Зенитом». В 18-м туре Российской футбольной Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле обыграл «Зенит» со счётом 3:1.
«Пишет песни мне актёр в авторитете,
Сожалеет, что, мол, я не из Москвы.
В москвичи я никогда не метил,
Что для вас, наверное, увы.
Но Москва, она не из резины,
Хватит Путина с Нагиевым и так,
Мне совсем уж невообразимо
Переехать и кричать «Спартак».
И пускай мной недоволен кто-то,
Один город у одной команды.
Я люблю своё, родимое болото!
За него я надрываю гланды,
В том числе на стадионе вашем,
Летом мы играли «Ленинградом».
Я себя не мыслю проигравшим.
Так что мне увыкать тут не надо», — написал Шнуров в «Инстаграме».