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«Барса» и «Севилья» вышли в 1/8 финала Кубка Испании, «Реал Сосьедад» вылетел

Футбол

«Барселона» разгромила «Мурсию» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В первой игре сине-гранатовые победили — 3:0.

По разу отличились Пако Алькасер, Херард Пике, Алейкс Видаль, Денис Суарес и Хосе Арнаис.

«Севилья» в ответном матче разгромила «Картахену» — 4:0. На выезде андалусийцы также добились победы (3:0).

«Реал Сосьедад» уступил клубу «Льейда» из Сегунды В со счетом 2:3. В первом матче клуб из Примеры выиграл со счетом 1:0.

«Барселона», «Севилья» и «Льейда» вышли в 1/8 финала Кубка Испании.

«Севилья» — соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, «Реал Сосьедад» — соперник «Зенита» на групповой стадии Лиги Европы.

Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
29 ноября 2017, среда. 21:30 МСК
Барселона
Барселона
5 : 0
Мурсия
Мурсия
1:0 – Алькасер – 16, 2:0 – Пике – 56, 3:0 – Видаль – 60, 4:0 – Суарес – 74, 5:0 – Арнаис – 79
Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
29 ноября 2017, среда. 21:30 МСК
Севилья
Севилья
4 : 0
Картахена
Картахена
1:0 – Бен-Йеддер – 3, 2:0 – Бен-Йеддер – 6, 3:0 – Гансо – 42, 4:0 – Корреа – 66
Кубок Испании. 1/16 финала. 1-й матч
26 октября 2017, четверг. 20:30 МСК
Льейда
Льейда
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 – Каналес – 32
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