«Барса» и «Севилья» вышли в 1/8 финала Кубка Испании, «Реал Сосьедад» вылетел

«Барселона» разгромила «Мурсию» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В первой игре сине-гранатовые победили — 3:0.

По разу отличились Пако Алькасер, Херард Пике, Алейкс Видаль, Денис Суарес и Хосе Арнаис.

«Севилья» в ответном матче разгромила «Картахену» — 4:0. На выезде андалусийцы также добились победы (3:0).

«Реал Сосьедад» уступил клубу «Льейда» из Сегунды В со счетом 2:3. В первом матче клуб из Примеры выиграл со счетом 1:0.

«Барселона», «Севилья» и «Льейда» вышли в 1/8 финала Кубка Испании.

«Севилья» — соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, «Реал Сосьедад» — соперник «Зенита» на групповой стадии Лиги Европы.