Кержаков: российский народ намного гостеприимнее, чем о нём думают за границей

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков прокомментировал решение стать послом фестиваля болельщиков ФИФА.



«Я являюсь также послом ЧМ-2018 от Санкт-Петербурга, но быть единственным послом на фестивале болельщиков ФИФА — это огромная ответственность. Я представляю на фестивале страну, и поэтому для меня это очень волнительно. Футбол в России жив, и, уверен, он является спортом номер один. Естественно, чемпионат мира — событие вселенского масштаба, которого ждут в каждом уголке нашей страны.



Российский народ намного гостеприимнее и спокойнее, чем о нём думают за границей. Это черта, наверное, российского менталитета — мы стараемся дать лучшее тем, кто к нам приезжает, ещё со времён Петра I у нас так сложилось. Поэтому сейчас, когда к нам приезжают иностранные гости, мы показываем гостеприимство. Показываем не потому, что хотим доказать кому-то: у нас всё замечательно и всё есть. Мы хотим дать всё лучшее гостям в силу своего менталитета. Из-за этого у нас все события мирового масштаба проходят на ура», — сказал Кержаков.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».