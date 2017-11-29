Тотти: фиаско сборной Италии потрясло весь мир футбола, а не только нашу страну

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2018. Итальянская команда не смогла пробиться на мундиаль, проиграв по сумме двух встреч сборной Швеции со счётом 0:1.

«Очень сильно переживал из-за того, что сборная Италии не попала на ЧМ-2018. Как и все итальянцы, я не думал, что мы не поедем на чемпионат мира в Россию. К сожалению, так случилось, и это потрясло весь футбольный мир, а не только Италию. Смотреть чемпионат мира без Италии будет очень странно», — цитирует Тотти Corriere della Sera.