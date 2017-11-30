Моуринью: Нильссон-Линделёф приспособился и здорово показал себя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после выездной победы над «Уотфордом» (4:2) в матче 14-го тура английской Премьер-лиги похвалил защитника Виктора Нильссон-Линделёфа.

«Я думаю, что форвард „Уотфорда“ Ришарлисон — очень хороший игрок, которому сложно противостоять, но Виктор очень быстр. Он приспособился и здорово показал себя, потому что у него есть маневренность, которой не хватает многим центральным защитникам. Я думаю, что Нильссон-Линделёф сыграл очень хорошо», — сказал Моуринью в интервью MUTV.