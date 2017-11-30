Кержаков: обидно, что сборные Италии и Чили не приедут в Россию

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал, каких команд ему будет не хватать на чемпионате мира — 2018.



«Конечно, расстраивает отсутствие итальянцев на чемпионате мира. Многие ждали в России Буффона, в том числе и я. Ещё хотелось увидеть чилийцев, потому что на Кубке конфедераций и сама команда, и их болельщики оставили приятное впечатление. В Петербурге полюбили чилийцев, распевали с ними знаменитую кричалку. Поэтому обидно, что сборная Чили не выступит на чемпионате мира», — сказал Кержаков.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».