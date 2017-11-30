Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Кержаков: обидно, что сборные Италии и Чили не приедут в Россию

Футбол

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал, каких команд ему будет не хватать на чемпионате мира — 2018.

«Конечно, расстраивает отсутствие итальянцев на чемпионате мира. Многие ждали в России Буффона, в том числе и я. Ещё хотелось увидеть чилийцев, потому что на Кубке конфедераций и сама команда, и их болельщики оставили приятное впечатление. В Петербурге полюбили чилийцев, распевали с ними знаменитую кричалку. Поэтому обидно, что сборная Чили не выступит на чемпионате мира», — сказал Кержаков.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент