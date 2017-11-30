Ламела: последние 13 месяцев были худшими в моей жизни

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Ламела после поражения от «Лестер Сити» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги рассказал о своем состоянии. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«В плохие времена всегда думаешь о самом худшем. Но моя семья всегда была со мной, а фанаты хотели видеть меня на поле. Последние 13 месяцев были сумасшедшими, это было, наверное, самое худшее время в моей жизни. Я действительно хотел играть, но мое восстановление слишком затянулось.

Моя семья всегда была со мной, моя девушка всегда подталкивала меня к возвращению. И, конечно, это было трудно, но это футбол. Я больше не хочу думать об этом", — цитирует игрока Evening Standard.

Ламела не играл с 25 октября прошлого года из-за травм и психологических проблем.