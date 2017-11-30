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Команды Нойштедтера и Дьякова добились побед в Кубке Турции

Футбол

«Фенербахче» практически гарантировал себе выход в 1/8 финала Кубка Турции, обыграв в первом матче «Аданадемирспор» со счётом 6:0.

Футболист сборной России Роман Нойштедтер провёл на поле все 90 минут в составе «жёлтых канареек», не отметившись результативными действиями. Также в поединке приняли участие хорошо известные в России Луиш Нету и Матьё Вальбуэна.

В другой встрече этой стадии турнира «Сивасспор» в родных стенах одолел «Буджаспор» (2:1). В составе хозяев 90 минут на поле провёл российский защитник Виталий Дьяков.

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