Голы Неймара и Кавани принесли «ПСЖ» победу над «Труа»

«ПСЖ» одержал победу над «Труа» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции со счётом 2:0.



На 41-й минуте нападающий парижан Эдинсон Кавани не реализовал пенальти, не сумев переиграть голкипера Мамаду Самасса. На 73-й минуте Неймар пробил точно в дальний угол из-за пределов штрафной, не оставив шансов вратарю. Успех хозяев в концовке закрепил гол Кавани, которому ассистировал Неймар.



«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 41 очко. У «Марселя», занимающего 2-ю строчку, на 10 очков меньше. «Труа» — 13-й с 18 очками в копилке.

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