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«Манчестер Сити» вырвал победу у «Саутгемптона», «Ливерпуль» разгромил «Сток»

Футбол

«Манчестер Сити» вырвал победу у «Саутгемптона» в матче 14-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 2:1.

В дебюте второго тайма Кевин Де Брёйне со штрафного направил мяч в ближний угол, защитник, пытаясь не дать Николасу Отаменди пробить, срезал мяч в собственные ворота. На 75-й минуте Софьян Буфаль обработал мяч одним касанием и освободился от защитника, а затем прострелил чуть назад под удар Ориолю Ромеу, который в касание метров с восьми пробил точно под перекладину. В компенсированное время Рахим Стерлинг из-за пределов штрафной пробил по небольшой дуге в дальнюю девятку.

В других матчах 14-го тура АПЛ «Эвертон» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» (4:0), а «Ливерпуль» не оставил шансов «Сток Сити» (3:0).

Турнирная таблица чемпионата Англии.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
29 ноября 2017, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 – Де Брёйне – 47, 1:1 – Ромеу – 75, 2:1 – Стерлинг – 90+6
Англия - Премьер-лига. 14-й тур
29 ноября 2017, среда. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
4 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 – Руни – 18, 2:0 – Руни – 28, 3:0 – Руни – 66, 4:0 – Уильямс – 78
Англия - Премьер-лига. 14-й тур
29 ноября 2017, среда. 23:00 МСК
Сток Сити
Сток-он-Трент
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 – Мане – 17, 0:2 – Салах – 77, 0:3 – Салах – 83
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