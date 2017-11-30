«Манчестер Сити» вырвал победу у «Саутгемптона», «Ливерпуль» разгромил «Сток»

«Манчестер Сити» вырвал победу у «Саутгемптона» в матче 14-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 2:1.

В дебюте второго тайма Кевин Де Брёйне со штрафного направил мяч в ближний угол, защитник, пытаясь не дать Николасу Отаменди пробить, срезал мяч в собственные ворота. На 75-й минуте Софьян Буфаль обработал мяч одним касанием и освободился от защитника, а затем прострелил чуть назад под удар Ориолю Ромеу, который в касание метров с восьми пробил точно под перекладину. В компенсированное время Рахим Стерлинг из-за пределов штрафной пробил по небольшой дуге в дальнюю девятку.

В других матчах 14-го тура АПЛ «Эвертон» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» (4:0), а «Ливерпуль» не оставил шансов «Сток Сити» (3:0).

Турнирная таблица чемпионата Англии.