«Верона» и «Торино» вышли в 1/8 финала Кубка Италии

В матче четвёртого раунда Кубка Италии сошлись две команды, представляющие Верону. ФК «Верона» пробилась в следующий раунд турнира по итогам серии пенальти. Основное время противостояния с «Кьево» завершилось со счётом 1:1, в серии 11-метровых сильнее оказались гости (5:4).



В параллельной встрече четвёртого раунда «Торино» одержал победу над «Карпи» (2:0) и оформил выход в 1/8 финала Кубка Италии. Точными ударами по воротам гостей отметились Яго Фальке и Андреа Белотти, ассистентом в этих эпизодах выступил М'Байе Ньянг.