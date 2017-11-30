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«Верона» и «Торино» вышли в 1/8 финала Кубка Италии

Футбол

В матче четвёртого раунда Кубка Италии сошлись две команды, представляющие Верону. ФК «Верона» пробилась в следующий раунд турнира по итогам серии пенальти. Основное время противостояния с «Кьево» завершилось со счётом 1:1, в серии 11-метровых сильнее оказались гости (5:4).

В параллельной встрече четвёртого раунда «Торино» одержал победу над «Карпи» (2:0) и оформил выход в 1/8 финала Кубка Италии. Точными ударами по воротам гостей отметились Яго Фальке и Андреа Белотти, ассистентом в этих эпизодах выступил М'Байе Ньянг.

Кубок Италии. 4-й раунд
29 ноября 2017, среда. 20:00 МСК
Кьево
Верона
1 : 1
4:5
Верона
Верона
1:0 – Пеллисье – 8, 1:1 – Фарес – 34
Кубок Италии. 4-й раунд
29 ноября 2017, среда. 23:00 МСК
Торино
Турин
2 : 0
Карпи
Карпи
1:0 – Фальке – 18, 2:0 – Белотти – 32
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