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Игроки сборной России стали гостями передачи «Вечерний Ургант»

Футбол

Футболисты сборной России Александр Головин, Георгий Джикия, а также братья Антон и Алексей Миранчуки стали гостями проекта «Вечерний Ургант» на Первом канале. В преддверии жеребьёвки группового этапа чемпионата мира — 2018, которая состоится 1 декабря, ведущий Иван Ургант предложил поучаствовать в импровизированной жеребьёвке и выбрать приблизительных соперников, которые могут попасться сборной России в группе.

Результат получился таким: Россия, Испания, Коста-Рика и Южная Корея.

«Судя по вашим лицам, надежда у нас есть», — обратился Ургант к футболистам.

«Хорошая группа, у нас есть все шансы», — сказал в ответ Джикия.

«Это были выборы, от которых ничего не зависит», — подчеркнул Ургант по окончании мероприятия в телевизионной студии.

Видео очередного выпуска программы «Вечерний Ургант» с участием российских футболистов можно посмотреть на официальном канале проекта в YouTube.

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