Венгер: в игре с «Хаддерсфилдом» Озил показал, на что способен

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после разгромной победы над «Хаддерсфилд Таун» (5:0) в домашнем матче 14-го тура АПЛ отдал должное полузащитнику Месуту Озилу, который стал автором гола и двух результативных передач за четыре минуты в середине второго тайма встречи в Лондоне.



«Мы неплохо начали, затем начали действовать менее сосредоточенно, что позволило соперникам вернуться в игру. После второго гола мы заиграли гораздо более свободно и прибавили в технике — в частности, Месут Озил показал, на что способен», — отметил после матча Венгер в эфире BBC.

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