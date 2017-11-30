Селюк: Туре не покинет «Манчестер Сити» зимой, несмотря на интерес других клубов

Полузащитник Яя Туре не уйдёт из «Манчестер Сити» во время зимнего трансферного окна, несмотря на интерес других клубов, сообщил агент 34-летнего футболиста Дмитрий Селюк.

«Многие клубы спрашивали по поводу Яя. В зимнее трансферное окно он никуда не уйдёт, 100%. Прошу не беспокоиться. Яя останется в „Ман Сити“ до конца сезона и будет выполнять свой контракт. Он любит „Манчестер Сити“ и остаётся предан клубу», — написал Селюк в «Твиттере».

Туре является игроком «Манчестер Сити» с 2010 года. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в пяти матчах команды.