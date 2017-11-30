Клопп: после встречи со «Сток Сити» поблагодарил за всё Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил слова благодарности в адрес Мохамеда Салаха, который вышел на замену в матче со «Сток Сити» (3:0) в 14-м туре АПЛ в гостях, оформил дубль и довёл количество своих голов в чемпионате до дюжины.



«Здесь всегда трудно играть. После матча я поблагодарил за всё Салаха, он поставил нас в приятную ситуацию. В этой игре у нас было много работы, трудностей доставлял Питер Крауч, да и вся команда соперников была хороша. Но нам нужно было забить второй гол, мы это заслужили и очень счастливы», — приводит комментарий тренера BBC.

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