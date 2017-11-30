Конте: я допустил ошибку и после игры с «Суонси» извинился перед рефери

Главный тренер «Челси» Антонио Конте, получивший удаление в матче с «Суонси Сити» (1:0) в 14-м туре АПЛ за споры с арбитрами, признал свою ошибку и принёс извинения.



«Я был расстроен тем, что соперники тянули время. И об этом я несколько раз сообщил четвёртому арбитру. В этом заключалась проблема. Но после игры я принёс свои извинения рефери, поскольку в ходе игры поступил ошибочно.



Не знаю, было ли удаление заслуженным, но нужно уважать это решение. Иногда бывает много разочарования, как в этом случае, но каждый может совершить ошибку, которую допустил я», — приводит слова Конте ВВС.

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